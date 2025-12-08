Haberler

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Bodrum FK: 0

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Bodrum FK: 0
Trendyol 1. Lig 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Douglas Tanque ve Johan Bacuna attı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Jones Johan Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Yusuf Can Esendemir dk. 73), Ndongala (Kehinde dk. 82), Emirhan Acar (Cem Tuna Türkmen dk. 90), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Jetmir Topalli, Gani Burgaz, Enes Aydın, Lassana Samake

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Bodrum FK: Diogo Sousa, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk.46), Adlind Ajeti, Alfredo Kulembe Riberio, Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk.79), Ahmet Aslan(Ali Habeşoğlu dk. 67), Musah Mohammed, Mert Yılmaz (Omar İmeri dk.67), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Gökdeniz Bayrakdar dk. 36), Taulant Seferi

Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdimal, Adem Metin Türk, İsmail Tarım, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Douglas Tanque (dk. 3), Bacuna (dk. 62) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gümüşkaya, Remi Mulumba (Bandırmaspor) Yusuf Sertkaya (Bodrum FK) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
