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Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, takımda kiralık olarak forma giyen Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, takımda kiralık olarak forma giyen Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bandırmaspor'da kiralık olarak top koşturan Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme imzalandı. Balıkesir temsilcisine, geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan katılan 21 yaşındaki genç futbolcu Berkan Mahmut Keskin'in satın alma opsiyonu kullanıldı ve 3 yıllık mukavele yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mahmut Keskin Balıkesir Spor Spor Haberler

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