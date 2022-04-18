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Balotelli'den kımızı kart eleştirisi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Balotelli'den kımızı kart eleştirisi

Adana Demirspor'un İtalyan futbolcusu Mario Balotelli, Spor Toto Süper Lig'in 33'ünçü haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinin 45+4'üncü dakikasında gördüğü kırmızı kartı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirdi.

Adana Demirspor'un İtalyan futbolcusu Mario Balotelli, Spor Toto Süper Lig'in 33'ünçü haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinin 45+4'üncü dakikasında gördüğü kırmızı kartı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirdi.

31 yaşındaki golcü oyuncu, Kasımpaşa maçında ayağına aldığı darbenin fotoğrafını sosyal medyasında paylaşırken açıklamasında da şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ligi, bana kırmızı kart vermen prestijli bir şey olabilir fakat başkalarına düdük çalmamaya ve kart vermemeye devam et."


- İstanbul
Balotelli'den kımızı kart eleştirisi

Demirören Haber Ajansı / Spor

Mario Balotelli, Adana Demirspor, Kasımpaşa, İtalyan, Spor, Haberler

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