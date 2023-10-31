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Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez'e herkesi şaşırtan protesto! Drogba çok sinirlendi

Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, Ballon d'Or ödül töreninde en iyi kaleciye verilen Yashin Trophy'i kazandı. Arjantinli eldiven ödülü almak için sahneye çıktığında seyirciler tarafından yuhalandı. Törenin sunucusu eski futbolcu Didier Drogba, bu hareket üzerine çok sinirlendi.