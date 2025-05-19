Ballon d'Or Ödül Töreni 22 Eylül 2025'te Paris'te

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or ödül töreni, 22 Eylül 2025 tarihinde Paris'te düzenlenecek.

Futbolda bir önceki yılda en başarılı olan isimlere dağıtılan ödül törenini kapsayan Ballon d'Or'un bu yılki tarihi açıklandı. 69.'su düzenlenecek olan Ballon d'Or ödül töreni 22 Eylül'de yapılacak.

Paris'te yer alan Theatre du Chatelet'teki törende aday olacak isimler daha sonra ilan edilecek.

Ballon d'Or son kazanan isim İspanyol oyuncu Rodri olmuştu. - İSTANBUL