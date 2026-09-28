Balkan Şampiyonası'na gidecek 250 kişilik güreş kafilesi Edirne'den uğurlandı

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Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacak milli güreşçiler, Edirne'den uğurlandı.

Koprivnica kentinde 29 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 20 yaş altı milli takımlar hazırlıklarını tamamladı.

Serbest stil, grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek güreşçiler ve teknik ekipten oluşan 250 kişilik kafile, Güreş Federasyonu İl Temsilciliği tarafından davul zurnayla uğurlandı.

Güreş antrenörü Fatih Kobal, AA muhabirine, şampiyona için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Geçen yıl Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda toplam 121 madalya kazandıklarını anımsatan Kobal, "Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara taşıyabileceğimiz sporcularımızı buralarda yetiştirip ileriye taşımak amacındayız. Bize destek veren Federasyon Başkanımız Taha Akgül ve Spor Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Antrenör İlker Aydın da Hırvatistan'daki şampiyonaya grekoromen takımı olarak 40 sporcuyla katıldıklarını belirtti.

Geleceğin şampiyonları için güzel bir turnuva olacağına inandığını ifade eden Aydın, "İnşallah daha güzel sonuçlarla madalyalarımızı alıp şampiyon olup geri döneceğiz." diye konuştu.

Antrenör Kadir Yazıcı ise kürsünün her basamağında olmayı istediklerini aktararak, "Tüm sporcularımızla altın madalyaları alıp dönmek istiyoruz. Geleceğe yatırım yapan Taha Akgül başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Güreşçilerden Mehmet Esat Dedeoğlu da geçen yıl 44 kiloda Balkan şampiyonu olduğunu, aynı başarıyı bu yıl 52 kiloda da tekrarlamak istediğini söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da hedeflediğini ifade eden Mehmet Esat, "Bayrağımızı göndere çektirmek insana gerçekten heyecan ve gurur veriyor. Bu yıl da hedefimiz İstiklal Marşı'mızı okutmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA