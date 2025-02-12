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Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na Katılacak Milli Sporcular Belli Oldu

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na Katılacak Milli Sporcular Belli Oldu
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Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Şubat'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcuların isimlerini açıkladı. Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonun 2025 Avrupa Salon Şampiyonası'nın provası olacağını belirtti.

Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 15 Şubat'ta başkent Belgrad'da yapılacak.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların isimleri şu şekilde:

60 metre: Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay

400 metre: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam

800 metre: Elif Beyza Kökçüoğlu, Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras

1500 metre: Tuğba Toptaş, İbrahim Erata

3000 metre: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Salih Teksöz

60 metre engelli: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Erdem Tilki

Uzun atlama: Ecem Çalağan, Batuhan Çakır

Üç adım atlama: Kadriye Dilek, Sedef Çevik, Can Özüpek

Gülle atma: Aysel Yılmaz, Ali Peker

4x400 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum, Simay Özçiftçi, Berke Akçam, İsmail Nezir, Eren Keser, İlyas Çanakçı

Karadağ : "Organizasyon, 2025 Avrupa Salon Şampiyonası'nın provası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın, 2025 Avrupa Salon Şampiyonası'nın provası olacağını belirtti.

Kadroda Avrupa Salon Şampiyonası'na hazırlanan sporcularla beraber ilk defa A Milli Takım'da yer alacak atletlerin de yer aldığını vurgulayan Karadağ, "Bu genç sporcularımızın abi ve ablalarıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarına ve kürsüye çıkacaklarına inancımız tam. İnşallah piste çıkan tüm sporcu kardeşlerimiz kürsüde yerlerini alacak ve geçen hafta sonu 20 yaş altı takımımızla elde etmiş olduğumuz başarıyı büyükler kategorisinde de devam ettirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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