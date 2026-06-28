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Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nda 2'si altın 4 madalya kazandı

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Arnavutluk'taki Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli takımlar, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Genç ve Yıldız Kadın Milli Takımları Romanya'yı yenerek şampiyon olurken, erkek takımları Bulgaristan'a yenilerek gümüş madalya aldı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 4 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon takım müsabakalarıyla sona erdi.

Genç Kadın Milli Takımı finalde Romanya'yı 3-2, Yıldız Kadın Milli Takımı ise yine Romanya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Genç Erkek Milli Takımı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenilerek ikinci olurken, Yıldız Erkek Milli Takımı da finalde Bulgaristan'a aynı skorla mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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