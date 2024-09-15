Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye 18 Madalya Kazandı

Balkan Kürek Şampiyonası'nda, millilerden 18 madalya

Olgay GÜLER / EDİRNE, - EDİRNE'de Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz ile 18 madalya kazanarak, genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise birinci oldu.

Meriç Nehri bu yıl ikinci kez uluslararası kürek organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ardından 14-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası da nehirdeki 2 bin metrelik parkurda yapıldı. 8 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular toplam 11 kategoride dereceye girmek için ter döktü.

İLK GÜN 4, İKİNCİ GÜN 3 ALTIN MADALYA GELDİ

Türkiye Kürek Milli Takımı ise şampiyonaya 50 sporcu ile katıldı. Meriç Nehri'nde 2 gün süren şampiyonanın ilk gününde 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, son gün yarışlarına da madalyayla başladı. Milliler, 2 tek kategorisinde Can Yüce ve Muhammed Enes Kılıç ikilisiyle 2 metrelik parkuru ilk sırada bitirmeyi başardı. Şampiyonada 4 çifte kategorisinde Muhammed Efe Yılmaz, Baturalp Akdeniz, Mehmet Yıldız ve Erdem Taş ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Millilerin 3'üncü altın madalya ise Fevzi Alp Çakmak - Burak Onur Taş, Muhammed Eren Aykut - Mustafa Efe Kınalı'nın katıldığı 4 çifte kategorisinde geldi.

MİLLİLER ŞAMPİYONAYI 18 MADALYA İLE TAMAMLADI

Türkiye Milli Takımı son gün yarışını da madalyayla tamamladı. Milliler 8 çift dümencili kategorisinde 2 bin metrelik parkuru 5 dakika, 57 saniye ve 62 saliselik dereceyle bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Balkan Kürek Şampiyonası'nı 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı. Milliler genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

'HEDEFİMİZ 2027 DÜNYA ŞAMPİYONASI'

Organizasyonu değerlendiren Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ardından ikinci uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ertürk, "Bizim için önemli olan geçen hafta ve bu hafta yapılan organizasyonlar, bizim uluslararası arenada temsilimiz için çok önemliydi. İlk tecrübemizdi ve ilk imaj açısından da çok önemliydi. İki organizasyon da muhteşem geçti. Bu nedenle ekibime de çok teşekkür ediyorum, herkes çok çalıştı. Edirne halkına da çok teşekkür ediyorum çünkü herkes burada inanılmaz misafirperver. Seyircilerimizin önünde inanılmaz başarılar aldık, herkes çok destek oldu. Bu muhteşem organizasyonları daha büyükleriyle inşallah ülkemizde yaparak herkesi ağırlamaya devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nı düzenledikten sonra tabii ki hedefimiz dünya şampiyonası. 2027 Dünya Şampiyonası için Ocak ayında adaylığımızı açıklayacağız. Tabii bunun için ikna etmemiz gereken bir çok ülke var. Dünya da oylama biraz daha sert geçiyor, lobi çalışmaları biraz daha sert. Ama böyle bir organizasyonu başardıktan sonra herkesin buraya gelmek için can atacağını düşünüyorum" dedi.

'NEHİRDE TEKNELER EKSİK OLMAYACAK'

Organizasyonun Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba da şampiyonada millilerin ülkenin göğsünü defalarca kabarttığını anlattı. İba, "Son yarışımızı da tamamlamış olduk. Yine göğsümüz defalarca kabardı, İstiklal Marşımız defalarca okundu. Teveccüh de oldukça güzeldi yarışmaya. Uluslararası arenada ikinci yarışmayı tamamlamış olduk Meriç'te. Tüm sporculara, kafilelere, seyircilere çok teşekkür ediyorum. Burası artık resmi bir parkur ve bundan sonra yarışların dışında milli takımımızın ve diğer kulüplerin kamplarına da şahitlik edeceğiz. Yani nehirde tekneler hiç eksik olmayacak, sürekli aktivite olacak" diye konuştu.