Balıkesirspor play-off kapısını araladı

Balıkesirspor, Uşakspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve Play-Off biletini cebine koyma yolunda önemli bir adım attı. Ancak dönüş yolunda taraftar otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı, olayın gölgesinde kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibi Uşakspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Balıkesirspor üst üste dördüncü galibiyetini alarak Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu. Teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde zorlu deplasmanı ilk 11 dakika içinde Tayfun Kırca'nın golleriyle kazanmayı başaran Bal-Kes bitime 4 maç kala puanını 51 yaparak Play-Off hattının dışında kalan Uşakspor ve Denizli İdmanyurdu'na 6'şar puan fark attı. Bu sezon ilk kez 4 galibiyetlik seri yakalayan Balıkesirspor, Ayvalıkgücü, Denizli İdmanyurdu (D), Eskişehirspor ve Bornova 1877'yle (D) karşılaşacağı son 4 maçta hata yapmayıp finallere gitmek istiyor. Balıkesirspor geçen sezon Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamamıştı.

TARAFTARA TAŞLI SALDIRI

Uşakspor deplasmanı dönüşünde Balıkesirspor'un taraftar otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otobüsün kapı camı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından takım otobüsü yoluna devam etti. Balıkesirspor olayla ilgili, "Uşakspor maçının ardından Balıkesir'e dönmeye hazırlanan taraftarlarımızı taşıyan otobüslere taşlı saldırı gerçekleştirildiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Takımımızı Uşak deplasmanında destekleyen Balıkesirspor sevdalılarına teşekkürlerimizi sunuyor, yaşanan hadise nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

UŞAKSPOR OTOBÜSLÜ GÖNDERME YAPMIŞTI

Geçen sezon da aynı grupta yer alan iki takım arasında 25 Ocak 2025'te Balıkesir'de oynanan maçın ardından Uşakspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlenmişti. Uşakspor, dün iç sahadaki Balıkesirspor maçı öncesinde bu olaya gönderme yaparak yapay zekayla oluşturulmuş camı kırık takım otobüsü görseli paylaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
