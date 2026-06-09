Balıkesirspor'da Acar dönemi

3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa tek aday olarak giren genç iş insanı Mert Alper Acar geldi. Balıkesirspor'un olağan genel kurulu Büyükşehir Belediyesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mert Alper Acar kulübün 35'inci başkanı oldu. Yönetim kurulu listesinde Cem Özışıklıoğlu, Burak Boduroğlu, Özgür Başaran, Mutlu Tanrıkulu, Ali Osman Eser, Melih Bağırgan, Ahmet Raşit Özen, İlker Ababay, Atilla Özmen, Selami Can yer aldı.

Kongreye, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, eski başkanlardan Emin Ermişler, Metin Mengüç, Tuna Aktürk, Feyyaz Çiftçi, Remzi Boncuk, Kadir Dağlı, Ümit Arslan, Nedim Ömer, Abdullah Bekki ile çok sayıda eski yönetici ve taraftar katıldı. Salonda tezahüratlarla Başkan Mert Acar ve yönetime destek veren taraftarlar, salon çıkışında da meşaleler yaktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı