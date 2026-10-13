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Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, 3 maçı en az 7 puanla tamamlamayı hedefliyor

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Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, 3 maçı en az 7 puanla tamamlamayı hedefliyor
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Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, ligin 7, 8 ve 9. haftalarındaki Etimesgut, Altay ve Bursa Yıldırım maçlarından en az 7 puan hedeflediklerini söyledi. Geçen hafta 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenen takımda Kavçak, taraftar desteğiyle çıkışı sürdürmek istiyor.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Cem Kavçak, önlerindeki üç haftalık zorlu fikstürü en az 7 puanla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ligin 7, 8 ve 9. haftalarında sırasıyla Etimesgut deplasmanına gidecek, sahasında Altay'ı ağırlayacak ve Bursa Yıldırım deplasmanında mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup eden Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Takımdaki moral ve motivasyonun her geçen gün yükseldiğini ifade eden Kavçak, üç maçlık periyotta öncelikli hedeflerinin 3 galibiyet olduğunu, en kötü ihtimalle 7 puan almayı amaçladıklarını kaydetti.

" Balıkesirspor'u herkes rakip görüyor"

İki hafta önce göreve başlayan Kavçak, Balıkesirspor'da öncelikle takım ruhunu oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Her maçımız zor geçiyor. Balıkesirspor'u herkes rakip görüyor. Geçen yıl geldiğim takımla bu yılki takım arasında farklar var. Buradaki öncelikli hedefim bir takım ruhu oluşturmak. Görev aldığım takımlarda dinamik, mücadele eden ve oyuncu karakterini sahaya yansıtan takımlar yaratmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımda kaliteli oyuncular bulunduğunu dile getiren Kavçak, birliktelik ve takım ruhunun sağlanmasıyla başarının geleceğine inandığını belirtti.

Önlerindeki üç haftanın zorlu geçeceğine işaret eden Kavçak, "Üç maçımızı kazanmak önceliğimiz fakat en kötü 7 puanla bu haftaları geçmek istiyoruz. Savaşçı kimliğimizi sahaya yansıtmaya başladığımızda gerçek Balıkesirspor ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğine dikkati çekti

İç saha maçlarının takımın performansına olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Kavçak, taraftar desteğinin önemine değindi.

Geçen sezonun ilk yarısında yakaladıkları havanın taraftarla oluştuğunu aktaran Kavçak, saha zemini çalışmaları nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını kendi sahalarında oynayamadıklarını hatırlattı.

Soma'da oynadıkları son karşılaşmada taraftarların galibiyette büyük pay sahibi olduğunu belirten Kavçak, "İnşallah en kısa zamanda iç sahada taraftarımızla oynamaya başlar ve Balıkesirspor'un o eski, taraftarıyla güç olduğu döneme döneriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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