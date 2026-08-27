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Balıkesirspor Stat Arayışında, Akhisar Gündemde

Balıkesirspor Stat Arayışında, Akhisar Gündemde
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ilk maçında haftaya 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928'le karşılaşacak Balıkesirspor stat arayışına girdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ilk maçında haftaya 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928'le karşılaşacak Balıkesirspor stat arayışına girdi. Yeni sezon öncesi kapsamlı tadilattan geçen Balıkesir Atatürk Stadı'nın sahasının henüz hazır durumda olmadığı öğrenildi. Ligde şampiyonluk hedefiyle iddialı bir takım kuran Balıkesirspor, ilk hafta rakibini farklı bir statta ağırlayacak. Yönetimin Spor Toto Akhisar Stadı'nı değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Bu stadı kullanan 1'inci Lig ekibi Vanspor o hafta deplasmanda olacak.

Balıkesirspor'un iç saha maçlarını oynadığı Balıkesir Atatürk Stadyumu, yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilata girmişti. Statta yenileme ve modernizasyon çalışmaları yürütülürken, aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Tesisin dış cephesi modern bir görünüm kazandıracak şekilde kaplandı ve çeşitli bakım-onarım çalışmalarıyla yapısal eksiklikler giderildi. Protokol tribünü yenilenerek koltuk değişimleri gerçekleştirildi. Saha zemini ve skorbord yenileme çalışmaları ile soyunma odalarının bakım çalışmaları yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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