Balıkesirspor rakip seçmeyecek

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu'nu son dakika galibiyetiyle geçerek play-off oynamayı garantileyen Balıkesirspor'un teknik direktörü Zafer Uysal, kalan maçların önemine dikkat çekti ve tüm oyunculara teşekkür etti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu deplasmanındaki son dakika galibiyetiyle bitime 2 hafta kala play-off oynamayı garantileyen Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal finallerdeki rakiplerinin kim olacağının önemsiz olduğunu belirtti. Uysal, "Denizli maçında son dakikaya kadar ortaya koyulan üstün mücadele ve asla pes etmeyen tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada canla başla savaşan her bir futbolcuma gönülden teşekkür ederim. Cezalı ve eksik oyuncularımızla birlikte, ilk devre sonunda yaşanan sıkıntılı sürece rağmen ortaya konulan karakter ve Balıkesirsporluluk olgusunu da asla göz ardı etmemeliyiz" dedi.

'Matematiksel olarak play-offu garantilemiş olsak da bu asla hedeflerimizden ödün vereceğimiz anlamına gelmez' diyen Uysal, "Kalan maçlarda da tek hedefimiz, bizlere yakışan mücadeleyi sergilemek ve sahaya her zaman kazanmak için çıkmaktır. Play-off eşleşmesinde rakibimizin kim olduğu bizim için hiç önemli değil. Nihai hedefimiz play-off şampiyonluğu ancak önce maç maç gitmek istiyoruz. Her maç kendi başına bir finaldir. Önümüzde Eskişehirspor maçı var ve tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdik. Ne olursa olsun, başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte taraftarımızın desteğiyle son düdüğe kadar savaşacağız. Birlikte başaracağız" açıklamasını yaptı.

