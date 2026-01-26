Haberler

Balıkesirspor Play-Off umutlarını artırıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde Karşıyaka'yı 2-1 mağlup ederek Play-Off potasına girdi. Son haftalarda çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine rağmen başarılı sonuçlar elde etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Karşıyaka'yı 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışın ardından Play-Off potasına adını yazdırdı. Devre arasında birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayıran, teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlılar, tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedi ve bir üst lig için umutlarını artırdı. Balıkesirspor, sahasında ise çok kritik galibiyetler aldı. Sadece evinde Tire 2021 FK'ya kaybeden Bal-Kes ardından oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 35 puana yükselen Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, seriyi sürdüreceklerine inandığını kaydetti. Balıkesirspor bu hafta deplasmanda lig lideri Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek.

