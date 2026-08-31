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Balıkesirspor, Arda Akbulut'u 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Balıkesirspor, Arda Akbulut'u 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
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TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut’u kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, kadro yapılanması kapsamında kaleci transferi gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kaleci Arda Akbulut, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli eski yıldızı Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı.

Transferin ardından Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mert Alper Acar, Arda Akbulut'a hoş geldin mesajı ileterek, Balıkesirspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Balıkesirspor yönetimi, yeni transfer Arda Akbulut'un takıma önemli katkı sağlamasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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