Fenerbahçe'den Balıkesirspor'a gitti
Balıkesirspor, 3. Lig 4. Grup'ta transfer yasağını kaldırarak 10 yeni oyuncuya lisans çıkardı. Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağını lig haftasında kaldırarak 10 yeni oyuncusuna lisans çıkaran Balıkesirspor, Fenerbahçe'den takviye yaptı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Balıkesir temsilcisi, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde profesyonel olan Ahmet Necat geçen sezon kiralık olarak 68 Aksarayspor'da görev yapmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor