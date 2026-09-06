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Balıkesirspor sezona 4-1'lik galibiyetle başladı

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Balıkesirspor, Aliağa Atatürk Stadı'nda Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezonu galibiyetle açtı. Ali Sinan Gayla'nın iki golü, Emre Gemici penaltı ve Celal Emir'in golleriyle kazandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Aliağa Atatürk Stadı'nda Bucaspor 1928'le karşı karşıya gelen Balıkesirspor müsabakayı 4-1 kazanıp sezona galibiyetle başladı. Balıkesirspor maçın 36'ncı dakikasında Ali Sinan Gayla'nın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi 1-0 önde tamamlayan Bal-Kes, 47'nci dakikada penaltıdan Emre Gemici'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ali Sinan Gayla, bu kez 61'nci dakikada sahneye çıktı, kendisinin ikinci takımının üçüncü golü kaydetti: 3-0. Bucaspor 1928, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Oğuz Caner'in ayağından golü buldu: 3-1. Balıkesirspor'da 90'ıncı dakikada ağları sarsan Celal Emir sonucu belirledi: 4-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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