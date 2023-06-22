Balıkesir'de Uluslararası Plaj Voleybolu Karşılaşmaları Başladı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Uluslararası Plaj Voleybolu karşılaşmaları başladı. Ören plajında 5 ülkeden, 18 erkek ve 17 kadın takımının katıldığı Pro Beach Tour Türkiye serisi karşılaşmaları bugün tamamlanacak. 23-24-25 Haziran'da, 6 Balkan ve Avrupa ülkesinden takımların katılacağı Balkan Şampiyonası ile U-20 kadın ve erkek Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Burhaniye Ören Plajı Uluslararası Plaj Voleybolu'na ev sahipliği yapıyor. Pro Beach Tour Türkiye karşılaşmalarına 5 ülkeden toplam 35 takım katılıyor. 18 Erkek ve 17 kadın takımının katıldığı maçlar bugün tamamlanırken, Balkan Şampiyonası ve U-20 kadın erkek Türkiye şampiyonaları da yarın başlayacak.

"ŞEHRİMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, şunları söyledi:

"Bugün Burhaniye Ören sahillerinde Balkan Şampiyonası ve Pro Beach Tour ve aynı zamanda U-20 bayan ve erkek Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak üzere bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Balkan Voleybol Ülkeleri Birliği Federasyonları ile ortaklaşa yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 20-21-22 Haziran'da Pro Beach Tour karşılaşmaları yapıyoruz. 23-24 Haziran'da da ise Balkan Şampiyonası'na start vereceğiz. Arkamızda gücünü hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de katkıları ile bu organizasyonları yapıyoruz. Balıkesir'in bir spor şehri olduğunu Türkiye genelinde ve ulusal, uluslararası arenalarda en iyi şekilde organizasyonlar yaparak bir nebzede olsa şehrimize tanıtım katkısı sağlamayı hedefliyoruz."

"ÇOK GÜZEL MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ise şunları söyledi:

Şu an Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Burhaniye Ören Plajı'ndayız. Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Türkiye serisi organizasyonunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenliyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. 35 takım katıldı. 18 erkek, 17 bayan takımı var. 5 ülkeden katılım var. Uluslararası bir organizasyon. İlk günü tamamladık. Yarınki final maçları ile organizasyonumuz son bulacak. Çok güzel maçlar oluyor. Final maçlarından sonra da Balkan Şampiyonamız başlıyor, 23 Haziran'da başlayacak. 24 Haziran'da grup maçları ile devam edecek. 25 Haziran'da da Balkan Şampiyonası Finalleri oynanacak. Tüm maçlar, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Türkiye'ye bu maçlar iletilecek. Çok güzel maçlar bizi bekliyor. Balkan Şampiyonası'nda da 6 ülkeden değişik Avrupa ülkelerinden katılım söz konusu. Burhaniye Ören Plajına Uluslararası bir organizasyon getirdiğimiz için çok mutluyuz."

İzleyicilerden Hamdi Mengi, "İlçemizde böyle güzel bir organizasyon tertip edenlere ilk önce teşekkür ederiz ama, bu organizasyonda daha iyi tanıtım olabilirdi. Yerel yöneticilerimiz biraz daha ilgi gösterebilirdi. Seyirci anlamında daha güzel bir kalabalık seyirci olsaydı daha güzel olurdu. Böyle uluslararası organizasyonların daha sık olması, daha fazla katkı verilmesi için yerel yöneticilerden bunları bekliyoruz" dedi.