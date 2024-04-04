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Balıkesir'de 3. Sınıf Öğrencilerine Spor Yetenek Taraması Yapılıyor

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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı dahilinde, Balıkesir il genelinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi, 3. Sınıf öğrencilerine yönelik genel tarama ve test ölçümler hızla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm okullarda bulunan 3. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak bakanlık tarafından uygulanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, Balıkesir'de 3. Sınıf öğrencilerine yönelik Genel Tarama ve Test Ölçümler hızla devam ediyor.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amaçlarıyla devam eden programın, bu döneminde; 13 ilçe de sona eren ölçümlerde, toplamda 7 bin 874 öğrenci taranarak, motorik ve fiziksel özelliklerinin spor bilgi sistemine girişleri tamamlandı. 13 Mayıs tarihine kadar devam edecek tarama programının ilk aşamasında, geriye kalan 7 ilçede yaklaşık 5 bin 500 öğrencinin daha taramalarının yapılması hedefleniyor.

Genel test ve ölçümlerin tamamlanmasının ardından, test ve ölçüm değerleri Türkiye ortalamasının üstünde çıkan öğrencilerin, programın ikinci aşamasına geçmesiyle başlayan bir diğer süreçte ise; belirlenen öğrenciler ikamet ettikleri ilçede bulunan deneyimli kurum antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından tüm ülkede standart olan modül program kapsamında antrenmanlarına 8 ay boyunca devam edecek ve 8 ay sonunda ise yapılacak son test ölçümleriyle, motorik özellikleri açısından hangi spor dalına daha yatkın oldukları bilimsel metodlar ile oluşturulan spor karnelerinde öğrenciler ve velileriyle paylaşılacak.

Balıkesir'de tüm ilçeleri kapsayacak, yaklaşık 850 öğrencinin katılacağı son test takvim ve programı, Mayıs ayı içerisinde başlayacak şekilde planlandı.

Sahada devam eden bu test ve ölçüm uygulamalarının yanı sıra, İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan; ilkokul idarecilerinin, 3. Sınıf zümre başkanlarının ve koordinatör öğretmenlerin program hakkında bilgilendirilmesine yönelik yapılan toplantılara da ilçelerde devam edilmektedir. Programın amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgilendirme yapılarak, ilk olarak 2017-2018 eğitim döneminde başlayan ölçümlerle ilgili istatistiki bilgiler paydaşlarla bu toplantılarda paylaşılmaktadır. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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