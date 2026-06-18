Haberler

Bakan Yardımcısı Eminoğlu Malatya Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Eminoğlu Malatya Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Malatya Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret ederek kentteki spor yatırımları ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kütüphanelerin ücretsiz hizmet verdiğini ve yeni kütüphanelerin inşa edildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Malatya Şehir Kütüphanesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, Malatya'da spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Malatya'da 120 bin bağımsız bölüm yıkılmış, kısa sürede şehrin imar ve ihya edilmiş olması takdire şayan. Cumhurbaşkanımızın kıymetli ve güçlü desteğiyle Malatya parmakla gösterilecek duruma gelmiş. Başkanımız bu imkanları gençlerimiz için seferber ediyor. Türkiye'deki kütüphaneler arasında ilk 5'e girer. Başkanımızın kıymetli çalışmaları var, bunları anlatmak lazım."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Malatya'da çalışmaların 3 ayda planlandığını ve binaların 8 ay içerisinde yükseldiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da Malatya'ya büyük katkılarda bulunduğunu kaydeden Er, "Burada ücretsiz çorba, çay, kahve ve su ikramımız var. Ayrıca, kent genelinde onlarca kütüphane inşa ediyoruz. Gençlik merkezlerinin hepsinde kütüphane olacak. Yakında Çocuk Kütüphanesi'ni açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi

Tarihi geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suç makinesi yakalandı! Hakkında 197 yıl hapis cezası vardı
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...

Boşanmak istedi, hayatı karardı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi

Avrupa ülkesi yanıyor! 26 kentte turuncu alarm verildi