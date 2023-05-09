Bakan Varank, Yunuseli Havalimanı'nda motor tutkunlarıyla buluştu

BURSA Yunuseli Havalimanı'nda motor tutkunlarıyla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest montu giyerek motosikletle geldiği alanda, gençlerin isteğini kırmayarak, drift pilotu Deniz Dursun'un kullandığı Togg'da co-pilotluk yapıp drift attı.

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. Teknofest montunu giyen Bakan Varank, motosikletlerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu bir konvoy ile havalimanına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da eşlik ettiği Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi. Motosikletçiler, Bakan Varank'a üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Motosikletlilerin havalimanı pistindeki sürüş eğitimini izleyen Varank, ekstrem enduro kategorisinde Bursa'yı temsil eden gençlerin gösterisini takip etti.

Yunuseli Havalimanı'nın ardından bölgedeki gençlerle buluşan Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Özlüce tepe ve Oksijen piyasasında genç arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yunuseli Havalimanı'nı ayda 2 kez gençlerimize açıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.