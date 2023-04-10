Bakan Çavuşoğlu, 'Messi mi Ronaldo mu?' diye soran turisti verdiği cevapla fena ters köşe yaptı

Antalya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir turist, "Messi mi, Ronaldo mu?" diye sordu. Çavuşoğlu ise turiste, "Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nu seviyorum." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya ziyareti sırasında bir turistin sorduğu soruyu cevapsız bırakmadı.

ÇAVUŞOĞLU'NA "MESSI Mİ RONALDO MU?" DİYE SORDU

Antalya'da ziyaretler bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'na bir turist, "Messi mi Ronaldo mu?" diye sordu. O anları kayda alan turiste Çavuşoğlu'nun verdiği cevap sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"MERİH VE HAKAN'I SEVİYORUM"

Dışişleri Balanı Mevlüt Çavuşoğlu, turistin sorusuna "Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nu seviyorum cevabını verdi. Daha sonra turist, yanından ayrılan Çavuşoğlu'na cevabı için teşekkür etti.