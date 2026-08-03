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Bakan Bak'tan öğrencilere tercih ve hedef tavsiyeleri

Bakan Bak'tan öğrencilere tercih ve hedef tavsiyeleri
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Tercih Destek Programı'nda öğrencilere kendi deneyimlerini aktararak hedeflerine odaklanmalarını, kampüsleri gezmelerini ve e-rehberlik testini kullanmalarını önerdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Tercih Destek Programı'na katıldı.

Kavacık Yaşam Merkezi'ndeki etkinliğe bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile öğrenciler katıldı.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Osman Aşkın Bak, "Öncelikle ne yapmak istediğinizi planlamamız gerekiyor. Okulların iyi olması, kampüs, okulun verdiği imkanlar ve barınma olayı... Kampüsleri gezmenizi tavsiye ederim. Üniversiteye gidin, tanıyın. Kampüs içindeki faaliyetlere ve öğretim üyelerine bakın. Bakanlık olarak kapasitenizin neye yatkın olduğunu belirleyen bir çalışma hazırladık. 'e-rehberlik.gsb.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz. Burada ücretsiz test yapılıyor. Sizi bazı şeylere yönlendirme açısından bakabilirsiniz. Ailenizle de mutlaka konuşun. Onların da tecrübesi var. Bu, size katkı sağlayacaktır. Soru sormaktan çekinmeyin. Mutlaka hedeflerinize ve yapmak istediklerinize odaklanın." diye konuştu.

Üniversite tercih ve İngiltere'de yüksek lisans yapma sürecini de anlatan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Mühendis olarak bu ülkeye hizmet etmek istiyordum. Etkileşim içinde olduğum insanlar da vardı. İTÜ'yü tercih ettim. İngiltere'de Nottingham'da master yaptım. Burs yoktu. Kara yoluyla araba kullanarak Londra'ya gittim. Benimle birlikte giden birçok kişiyi geri gönderdiler. Sadece bilgi yetmiyor. Benim sporda çok iyi yeteneğim vardı. Tercüman, bana Brian Birch'ü sordu. Galatasaray'ı ligde 3 kez şampiyon yapan teknik adam olduğunu söyledim. O da İstanbul'a Türkçe öğrenmeye gelmiş. Bu sayede bana vize verdiler. Restoranlarda çalıştım. Burs yok. Hedefe kilitlendim. IELTS'den 7 aldım. Okul taksidini çalışarak ödedim. Master ve doktora yapmak için hedef koymuştum. Hepsini yaptım. Hedeflerinizden şaşmayın. Hedeflerinizi kimse durduramaz. Yapmak istediğinizin peşinden koşun. Pes etmek yok. Mücadele edeceğiz. İnsanoğlu hedefe kitlendiğinde onu hiç kimse durduramaz. Çok çalışacağız. Sporda top toplayıcı, futbolcu, antrenör, hakem, yönetici ve federasyon başkanlığından buralara kadar geldim. İnsanlara dokunmaktan çekinmeyin. Enerjinizi paylaşmaktan çekinmeyin."

Organizasyon, soru-cevap bölümü ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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