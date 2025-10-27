Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Türkiye Yüzyılı, Gençlerin Yüzyılı Olacak'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 2025 Tiyatro Türkiye Finali'ne katıldı. Bakan Bak, " Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, enerjik ve dinamik ruhunu canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Hayallerini sahneye taşı' sloganıyla düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen 2025 Tiyatro Türkiye Finali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, bakan yardımcıları Safa Koçoğlu ve Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Eminoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ve davetliler katıldı.

'ÖNÜNÜZDE UZUN VE ANLAMLI BİR YOL VAR'

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasında tarihe ışık tutan, sanatın nefes aldığı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Büyük emek ve kararlılıkla sürdürülen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın gençlerin sahnede, mikrofon başında sergilediği özgüvenin, yeteneğin ve üretkenliğin en güzel göstergesi olduğunu belirten Bakan Bak, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 34 bin 541 genç sanatçının şiir, ses, bilgi ve tiyatro kategorilerinde başvuruda bulunduğunu aktardı. Yarışmaların yalnızca sahne etkinliği değil, gençliğin üretkenliğini, vizyonunu ve medeniyet birikimini taşıyan kültür ve sanat hareketi olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, enerjik ve dinamik ruhunu canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak. İllerinizde, bölgenizde mücadele ettiniz ve büyük finale ulaşarak hepimizi gururlandırdınız. Unutmayın önünüzde uzun ama bir o kadar da anlamlı, kıymetli ve güzel bir yol var. Bu yolda yılmadan, yorulmadan, aşk ve şevkle ilerleyeceğinize, hayallerinizi gerçeğe dönüştürerek bu ülkenin geleceğine iz bırakacağınıza inanıyoruz" dedi.

Gençlerin, ülkenin geleceği, umudu ve ilham kaynağı olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Bulunduğunuz şehrin potansiyelini enerjinizle birleştirerek parlatmanız, bu ülkenin geleceğine atılmış en kıymetli adımdır. Bu toprakların mayasında var olan yenilikçi, üretken ve girişimci ruhu kuşanmanızı istiyoruz. Kültür, sanat, spor ve pek çok alanda ülkemizin her köşesine değer ve vizyon katacağınıza inanıyoruz. Bu kıymetli yolda ülkemizin dört bir yanında bulunan 378 genç ofis, 559 gençlik merkezi, 879 yurdumuz, 10 bini aşkın gençlik ve spor tesisimizle sizlerin yanındayız" diye konuştu.

3 BİN 400 PROJEYE 226 MİLYONLUK DESTEK

Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı'ndan (ÜNİDES) da bahseden Bakan Bak, "ÜNİDES çerçevesinde gençlere bir fırsat daha tanıyarak üniversite kulüplerindeki çalışmalarına katkı sunduk, 3 bin 400 projeye 226 milyon liralık destek sağladık. Sizleri seviyoruz. İçinizdeki ateşi yakın, ülkenizi, vatanınızı sevin. Hep beraber güçlü bir gelecek geliyor. İyi ki varsınız, siz bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından 81 ildeki Gençlik Merkezlerine üye gençlerin başvuru yapabildiği tiyatro yarışmasında il ve bölge elemelerinin ardından finale kalan Erzurum, Siirt, Antalya, Kırıkkale, İzmir, Samsun ve Edirne'den gelen 7 tiyatro grubu yeteneklerini sahneledi. Jüri üyeliğini Orhan Aydın, Osman Doğan ve Metin Yıldız'ın üstlendiği yarışmada, İç Anadolu Bölgesi'nden Kırıkkale'nin oyunu birinci, Akdeniz Bölgesi'nden Antalya'nın oyunu ikinci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Siirt'in oyunu üçüncü oldu.

Dereceye giren genç tiyatroculara Uluslararası Hareketlilik Programı ödülünü veren Bakan Osman Aşkın Bak, yarışmaya katılan gençleri basketbol, voleybol ve futbol milli takımının maçlarına da davet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.