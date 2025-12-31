Haberler

Bakan Bak: "Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum"

Bakan Bak: 'Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum'
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılında Türk milli sporcularının uluslararası organizasyonlarda kazandığı toplam 7 bin 474 madalyayı duyurarak, başarıları sebebiyle sporcuları tebrik etti ve spor alanında daha büyük hedeflere ulaşacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2025 yılında kazandığı madalya sayılarını açıkladı. Bakan Bak, milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş ve 2 bin 655 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 474 madalya kazandığını bildirdi.

" Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum"

Bakan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya kazanamasa da mücadelesini ortaya koyan her milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılarda emeği olan antrenörlerimize, federasyonlarımıza, sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla yüzümüzü ağartan, ülkemize tarifsiz mutluluklar yaşatan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

"Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz"

Bakanlık olarak spor alanında daha ileri gitmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Bakan Bak, "Dünyanın en modern spor tesislerine sahip bir Türkiye var. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. Öyle ki ikinciliklere dahi üzülür hale geldik. Sporcularımızın başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Kazanılacak başarılarla dünyada ülkemizin adını daha çok duyuracağız. Bakanlık olarak, spor alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarı elde etmek ve sporcularımıza imkanlar sunabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
