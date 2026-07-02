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Bakan Bak'tan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e destek

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon'da Filistin'e destek için karpuz tasarımlı titreşim önleyici kullanan tenisçi Zeynep Sönmez'i cesareti ve insanlık duruşu nedeniyle tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda turnuva yönetiminin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinin ardından raketine taktığı "karpuz" tasarımlı titreşim önleyici ile kortta mücadele eden Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vicdanı, cesareti ve insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tutan sporcumuz Zeynep Sönmez ile gurur duyuyoruz. Filistin'de yaşanan insani drama karşı sessiz kalmayarak sergilediği onurlu duruş, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda evrensel değerlerin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamlı hassasiyetinden dolayı sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, mazlumun yanında duran her vicdanlı sesi saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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