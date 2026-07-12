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Muğlaspor'a Stadyum Müjdesi

Muğlaspor'a Stadyum Müjdesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğlaspor'un 1. Lig'deki ilk iç saha maçına yetişecek şekilde Atatürk Stadyumu'nun standartlara uygun hale getirileceğini duyurdu. Ayrıca Göztepe'den genç golcü Salem Bouajila kiralık olarak kadroya katıldı.

MUĞLA'da çeşitli temaslarda bulunup bakanlığın kentteki yeni tesis yatırımlarının açılışlarını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'a stadyum müjdesi verdi. Bakan Osman Aşkın Bak, Muğla Atatürk Stadyumu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Stadyumda Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bak, Muğla Atatürk Stadyumu'nun 1'inci Lig standartlarına uygun hale getirilerek takımın oynayacağı ilk iç saha karşılaşmasına yetiştirileceğinin sözünü verdi.

Gerçekleştirilen görüşmede Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yeşil-beyazlı kulübün projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında Bakan Bak'a bilgi vererek hazırlanan proje dosyasını sundu. Ziyaretin sonunda Bakan Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu Muğlaspor forması takdim edildi. Kulübün üç yıl üst üste elde ettiği sportif başarının önemine vurgu yapan Bakan Bak, Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.

GÖZTEPE'DEN BOUAJILA TAMAM

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'yle geçen hafta iş birliği protokolü yapan Muğlaspor, sarı-kırmızılıların Tunuslu genç golcüsü Salem Bouajila ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki Bouajila geçen sezon geleceğe yatırım olarak transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de 4 maçta forma giydi. Genç golcü, UEFA Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazanan Göztepe'nin U19 takımının play-off şampiyonluğuna 19 maçta 14 golle büyük katkı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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