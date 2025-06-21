Bakan Bak'tan Kadın Basketbol Takımına Tebrik

Bakan Bak'tan Kadın Basketbol Takımına Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 'çeyrek finaldeyiz' notuyla yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, grubunun son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Basketbol Takımını tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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