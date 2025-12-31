Bakan Bak'tan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe destek çağrısında bulundu.

Bakan Bak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze nefes alsın, insanlık yaşasın!" ifadelerini kullandı.