Bakan Bak'tan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek verdi. Bakan, Gazze için insanlık çağrısında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe destek çağrısında bulundu.
Bakan Bak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze nefes alsın, insanlık yaşasın!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor