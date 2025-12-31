Haberler

Bakan Bak'tan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek verdi. Bakan, Gazze için insanlık çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe destek çağrısında bulundu.

Bakan Bak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze nefes alsın, insanlık yaşasın!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü