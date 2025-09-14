Bakan Bak'tan Dünya Boks Şampiyonası'nda Madalya Kazanan Millilere Tebrik

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'deki Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli boksörler için tebrik mesajında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş'ı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen madalyalarda emeği bulunan milli sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
