Haberler

Bakan Bak, Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bak, Kırıkkale'de Ziraat Bankkart'ı yenen Galatasaray'ı kutladı, Ziraat Bankkart'ı da tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sezon Efeler Ligi Şampiyonu ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray Madeş Mobilya arasında Kırıkkale'deki Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray'ı kutluyorum. 17. kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankkart'ı da tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin

"Lütfen ertelemeyin, bugünden harekete geçin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada yasakladı, Hindistan kaldırttı: XT.com, Türkiye’de SPK izni olmadan faaliyette

3 ülkede yasak, Türkiye’de SPK izni olmadan faaliyette
'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni üye hakim dosyadan çekildi, yerine atama yapıldı

Üye hakim bu davaya dayanamadı, dosyadan çekildi
Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar

Kavga ettikleri yer inanılmaz! Canlarını böyle hiçe saydılar

Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL

Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan kulüp satıldı
Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yapan şüphelinin evinde 134 hayvan bulundu

Görüntüler Afrika değil Türkiye'den! Sayı inanılmaz