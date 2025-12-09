Bakan Bak şampiyon sporcuların anneleri ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, farklı branşlarda şampiyonluk yaşamış sporcular ve onların anneleri ile buluştu. Bakan Bak, "Ülkemizin gururu olan sporcuların başarısında ailenin rolü çok önemli" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 'Şampiyonların Gönüllüleri' sloganıyla düzenlenen aile ve spor temalı programa katıldı. Bakanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk ve annesi İkbal Öztürk, milli halterci Muhammed Furkan Özbek ve annesi Firdevs Özbek, milli atıcı Şevval İlayda Tarhan ve annesi Emel Elmas Tarhan ile gönüllü gençler ve sporcular katıldı.

"Bir genç çevresindeki kişilere iyilik yapmayı kendine görev saymalı"

2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Bak, "Konsept olarak gönüllü çalışmalarımız anne ile sporcu arasındaki gönüllülük ilişkisini ortaya çıkarmaktı. Bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler ifade ettiler. Annenin evladına olan duygularını onunla beraber yaşadıklarını hepiniz gördünüz. Gönüllük ateşi çok önemli. İçimizdeki iyilik ateşini yakmamız lazım. Bir genç çevresindeki kişilere iyilik yapmayı kendine görev saymalı. Sizden yardım bekleyen bir kişiye arkanızı asla dönmeyin. Annelerimiz ülkemizin gururu olan sporculara nasıl baktıklarını, duygularını anlattılar. Güzel anlatımlar. Çocuklarını spora nasıl yönlendirdiklerini, sporda yaşadıkları süreçleri birlikte nasıl paylaştıklarını, oradaki heyecanlarını oradaki tecrübelerini paylaştılar ve güzel bir diyalog oluştu. Ailenin rolü çok önemli. Aile sporcu için çok önemli. Ailelerimizde müthiş bir doğallık, müthiş bir samimiyet ince ruh var. Bu doğallık çok güzel bir şey çok rafine. Siz de annelerinizle ilişkilerinizde böyle olun. Bu güzel doğal ortam için annelerimize teşekkür ediyoruz. Bütün gençlerimize söylüyoruz; annenizden utanmayın ailenizle gurur duyun. Aile her şeydir" dedi.

"GönüllüyüzBiz platformuna üye olmanızı bekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gönüllük çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"GönüllüyüzBiz platformu çerçevesinde hem lise öğrencilerimizle hem üniversite öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda gönüllü ışığını, iyiliğin ışığını yakmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde sporcularımız bayrağımızı göndere çektirirken müthiş bir gurur duyuyoruz. Ülkemizde bizim yönettiğimiz 559 gençlik merkezi ile 378 genç ofisle 43 gençlik kampında ve yaklaşık 880 yurdumuzda gönüllülük çalışmalarını sürdürüyoruz. Yine genç ofislerimizdeki çalışmalarda yaptığımız bugün üniversitelerde 2020, 2021 yılından itibaren gönüllülük çalışmaları dersleri veriliyor. Üniversitedeki gençlerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz. Çalışmaların meyvelerini 6 Şubat depreminde gördük. Sahada yine bizim gençlerimiz vardı. Asrın felaketinde gençlerimiz vardı. Yaşlılara ihtiyaç sahiplerine engelli bireylere yardım etmek bizim görevimiz. İçimizdeki iyilik ateşini yakmazsak topluma faydalı olamayız. GönüllüyüzBiz platformuna üye olmanızı bekliyoruz. Hedefimiz üniversitede verilen dersler ile birlikte milyonları aşmak. Damla Gönüllük Hareketi var. Zaman zaman köylere gidiliyor, köy okulları temizleniyor, boyanıyor. Kimi zaman aktivite yapılıyor kimi zaman çevreye duyarlı etkinlikler yapılıyor. Çünkü biz toplumun bir parçasıyız bunları öğrenmek zorundayız."

Programda söz alan sporculardan olan, Ali Öztürk, Şevval İlayda Tarhan ve Muhammed Furkan Özbek elde ettikleri başarılarda gizli kahramanların anneleri olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı annelerine teşekkür etti.

Sporcuların ardından konuşan milli sporcuların anneleri, çocuklarının spora yönlendirilmesinden başarı kazanmalarına kadar olan süreçleri anlattı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in annesi Firdevs Özbek, "Hazırlanması ağırdı. Bazen stresli, bazen de öfkeli oluyor ama biz hiçbir zaman ona olumsuz bir şey yansıtmayız. Başarısız olduğu zamanlarda oldu. O zamanlarda da iyi dileklerimizi iletiriz. Olacak oğlum, sen azimlisin her zaman başarı olmayabilir ama çok çalışıyorsun çok akıllı ve çok hırslısın derim. Gerçekten çok hırslı ve azimli. Onun olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk'ün annesi İkbal Öztürk, "Çok zorlu süreçlerden geçtik, kamplara gittiklerinde onların özlemi oluyor. Bazı zamanlar biz de kamplara gidiyoruz onları görebilmek için. Yurt dışına gittiklerinde telefonla görüşüyoruz. Derece yaptıklarını öğrendiğim zamanki o duyguyu anlatamam" dedi.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın annesi Emel Elmas Tarhan ise, "Psikolojik olarak destek olmak zorundayız. Moral vermeliyiz. O bizim her zaman gurur duyduğumuz evladımız. Başarabileceğini biliyoruz. Çok daha iyi yerlere gelecek inşallah. En büyük gönüllülük evlat, aile ve toplum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında gönüllük alanında iş birliği protokolü imzalandı. - ANKARA