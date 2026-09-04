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Bakan Bak'tan Akdeniz Oyunları'nda 111 Madalya Kazanan Milli Sporculara Tebrik

Bakan Bak'tan Akdeniz Oyunları'nda 111 Madalya Kazanan Milli Sporculara Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nı 111 madalyayla (41 altın, 28 gümüş, 42 bronz) tamamlayan milli sporcuları tebrik etti. Türkiye, ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Bak, oyunların Türkiye'nin 2013 Mersin'den sonra en başarılı organizasyonu olduğunu belirterek, "Sporcularımız ülkemizi gururlandırdı" dedi. Ayrıca başarı çıtasını yükseltmek için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nı 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Taranto 2026'ya 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere toplam 334 sporcuyla katılan milli sporcular, Akdeniz Oyunları'nı 41'i altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkeler madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan milli sporcuların elde ettiği sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14 gün süren Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Bak, "Sporcularımız hem sergiledikleri performansla hem de ortaya koydukları duruşla ülkemizi sevindirdi. Emeği ve başarılarıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha dünyaya gösteren evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Milli sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi.

"Başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Osman Aşkın Bak, Türk sporu açısından çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Taranto 2026, Türkiye'nin Mersin 2013'ten sonra Akdeniz Oyunları'nda ikinci en fazla madalya aldığı organizasyon oldu. Elde edilen sonuçlar ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, çok önemli bir gelişim ve dönüşüm yaşadı. Sporda tesisleşme devrimi olarak adlandırdığımız bu süreç neticesinde başarılar kazanılmıştır. Başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milli sporcularımızın başarısında emeği bulunan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın gelecekteki turnuvalarda da bizleri gururlandırmaya, madalya kürsülerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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