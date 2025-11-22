Bakan Bak: İstanbul'da tesis devrimi yapacağız

Haberler

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Amatör Futbol Kulüp Başkanları ile bir araya geldi. Kulüplere maddi destek sağlanacağı müjdesini veren Bakan Bak, "2026-2027 döneminde İstanbul'da Amatör Futbol Kulüplerinin tesisleşmesine çok büyük yatırım yapacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kağıthane'de düzenlenen İstanbul Amatör Futbol Kulüp Başkanları Buluşmasına katıldı. Bakan Bak, konuşmasında kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetişmiş birisi olduğunu hatırlatarak, sporun her kademesinde yer aldığını, amatör spor kulüplerinin içinden geldiği için de spor kulüplerinin yaptığı fedakarlıkları çok iyi bildiğini vurguladı.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasında amatör futbol kulüplerinin büyük rol oynadığını belirten Bakan Bak, "Amatör kulüp yöneticileri birer kahramandır. Sizler çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan, Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız. Dokunduğunuz her bir çocuk bizler için kazanç. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Ben de İstanbul amatör küme içerisinde yetiştim. Sizin içinizden geldim. Birçok alanda çalıştım. Sporcuların muayenesi ile uğraştım. Hakemlik yaptım. Yöneticilik yaptım. Alt yapıda müsabakalara giderdik. Üniversitede öğrenciyken harçlıklarımla çocukların sobasını yakardım, yeri geldi sporcularımız mantar olmasın, hasta olmasın diye onların malzemelerini ellerimle yıkadım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi o dönemde yetiştirdi, yönlendirdi. Bu amatör ruhu kaybetmedik. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Bak, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesisleşme hamlesi başlatıldığını ve bunun artarak devam ettiğini söyledi.

Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2026-2027 döneminde İstanbul'da Amatör Futbol Kulüplerinin tesisleşmesine çok büyük yatırım yapacağız. 2026-2027 döneminde takımların maçlarını oynayabileceği, antrenmanlarını yapabileceği tesisler yapacağız. Valiliğimiz, belediye başkanlarımızla birlikte ele ele vereceğiz. Tesis sayımızı artırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Tesisleri İstanbul'a kazandıracağız. Var olan tesisleri yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Tansu:






Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
