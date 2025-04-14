İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek

Silah bırakmakta direten PKK'ya son uyarı

Bakan Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı Gösteren Milli Takımı Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovakya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplam 14 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanan milli güreşçileri yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli güreşçilerimizin serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde kupayla dönmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.