Bakan Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'na Başarı Diledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile yapacağı maça ilişkin başarı dileklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Takım, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde sırasıyla Hollanda, Polonya ve Çin ile de karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'na, Sırbistan ile karşılaşacağı müsabaka için başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta maçları kapsamında A Milli Erkek Voleybol Takımı'na, Sırbistan ile karşılaşacakları müsabakada başarılar diledi. Milliler, 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da Çin ile karşılaşacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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