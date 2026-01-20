Haberler

Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede

Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede
TFF, bahis oynadıkları belirlenen 297 antrenör hakkında disiplin süreci başlattı. Süper Lig dışında görev yapan antrenörlerin tespit edildiği bu süreçte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Serkan Damla'nın da ismi geçiyor. Damla'nın bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi durumunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilecek ceza netlik kazanacak. Damla'nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği belirtiliyor.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Serkan Damla, bahis oynadığı belirlenen antrenörler arasında yer alıyor.
  • Serkan Damla, bahis oynadığı kanıtlanırsa en az 45 gün, en fazla 12 ay men cezası alabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle çok sayıda antrenör hakkında disiplin süreci başlattı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir isim de A Milli Takım'dan geldi.

297 ANTRENÖR HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig dışında görev yapan antrenörlere yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

SERKAN DAMLA DA LİSTEDE YER ALDI

Bahis oynadığı belirlenen isimler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Serkan Damla'nın da yer alması dikkat çekti. Damla, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen antrenörler arasında bulunuyor.

Serkan Damla hakkında bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi halinde, PFDK'nın vereceği ceza netlik kazanacak. Damla'nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği belirtiliyor.

Sevk edilen 297 antrenörün listesine ulaşmak için tıklayınız

