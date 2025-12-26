TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 9 hakem ve 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilcinin tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi.

BAHİS SORUŞTURMASI ONLARA DA UZANDI

Ayrıca federasyon yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

PFDK'ya sevk edilen temsilciler şu şekilde:

"ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren

KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın

FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

YENİ KLASMAN: Önder Algül, Sertaç Erdem"

9 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF, 9 hakemi de PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen hakemler arasında Süper Lig hakemi Ali Payabıyık da bulunuyor. Söz konusu hakemlerin isimleri şöyle:

SÜPER LİG: Ali Palabıyık

KLASMAN HAKEMİ: Alper Oran, Erhan Kutlu

KLASMAN YARDIMCI HAKEMİ: Ali Tuna, Berkay Daban, Halit Karacabay, Okan Akbal, Sedat Etik

İL HAKEMİ: Yusuf Bozdoğan

30 GÖZLEMCİ PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz gün bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 5'i üst klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.