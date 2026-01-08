Haberler

Somaspor ve Tire FK'nın teknik direktörleri bahisten PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki 152 hakem ve bin 24 futbolcunun ardından 108 teknik direktör ve 104 menajeri bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Listede Ege takımlarında görev yapmış isimler de yer alıyor.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) profesyonel liglerde görev yapan 152 hakem ve ardından bin 24 futbolcuyu bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesiyle başlayan futbolda bahis soruşturmasının yeni dalgasında 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'lık olurken bu isimler arasında Ege takımlarında görev yapanlar da yer aldı.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sev edildi. Bazıları aktif olarak kulüplerde çalışan bu isimler arasında devre arasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Cafer Elek ve 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK'yı çalıştıran Ufuk Uysal da bulunuyor. Listede Ege ekiplerinde daha önce görev yapan birçok isim de var.

BORNOVA 1877 BAŞKANI OK VE ALTAY'IN ESKİ BAŞKANI DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen futbol menajerleri de tedbirli olarak PFDK'lık olurken, halen Bornova 1877'de başkanlığı yürüten Hüseyin Ok da bu isimler arasında yer aldı. Yine Altay'ın eski başkanlarından olan Ayhan Dündar, menajerlik yaptığı dönemde bahis hesabı bulunduğu için kurula sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
