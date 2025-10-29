Bahis skandalında yeni gelişme! UEFA Zorbay Küçük için harekete geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 152 hakemi "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmesinin ardından skandal büyüyor. Üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, sevk edilen isimler arasında yer alırken, olayın uluslararası boyuta taşındığı iddia edildi.

Gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının hemen ardından konuyla ilgili olarak UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye bilgi verdi.

MAÇ GÖREVİNİ MAIL'DEN ÖĞRENDİ

Zorbay Küçük'ün normal şartlarda UEFA organizasyonlarında görev alacağı öğrenildi. Ancak hakemin, görevinin elinden alındığını UEFA'dan gelen bir e-posta ile öğrendiği belirtildi. Kaynaklara göre Küçük, durumu sorguladığında, "bahis soruşturması" nedeniyle isminin geçmeye başladığını fark etti.

"BEN OYNAMADIM" SAVUNMASI

Küçük'ün yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, "Bahis oynamadım" diyerek kendini savunduğu, ancak hesabından Arjantin Ligi'ne 20'şer liradan iki adet bahis oynandığını söylediği iddia edildi. Hakem, ayrıca hesabına gönderilen parayla ilgili de "Kimin gönderdiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

UEFA VE FIFA TEMAS HALİNDE

Zorbay Küçük, bugüne kadar birçok uluslararası maçta düdük çalmış, FIFA kokartlı bir hakem olarak Avrupa'da da görev almıştı. Skandalın ardından UEFA ve FIFA'nın TFF ile sürekli temas halinde olduğu, UEFA'nın ayrıca bağımsız bir disiplin soruşturması başlatmayı planladığı bildirildi.

FUTBOL CAMİASINDA ŞOK ETKİSİ

Bahis skandalı nedeniyle Türkiye'de hakemlik sistemi büyük sarsıntı geçirirken, olayın UEFA düzeyine taşınması futbol kamuoyunda "uluslararası krize dönüşebilir" yorumlarına neden oldu. TFF'nin yürüttüğü sürece paralel olarak UEFA'nın da resmi açıklama yapması bekleniyor.