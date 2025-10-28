Haberler

Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı

Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası başlayan bahis incelemesinde, hakemlerden teknik adamlara toplam 3 bin 700 kişiye yönelik soruşturma yürütüldüğü; aralarında tek başına 15 bin 700 kez bahis oynadığı belirtilen bir kulüp başkanının da bulunduğu iddia edildi.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerdeki 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif bahis oynadığını açıkladı.
  • Bir kulüp başkanının 15 bin 700 defa bahis oynadığı kayıtlara geçti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis iddiaları üzerine soruşturma başlattı ve TFF yaklaşık 3 bin 700 kişi hakkında inceleme yapıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemten 371'inin bahis hesabı bulunduğunu; bunların 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Sınıflandırma detaylarına göre üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94 olmak üzere farklı gruplarda bahis kayıtları bulunduğu ifade edildi.

HACIOSMANOĞLU: HAKEMLER BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin 10 binin üzerinde, 42 hakemin 1.000'in üzerinde bahis oynadığı; bir hakemin ise 18 binin üzerinde bahis oynadığının tespit edildiğini söyledi.

Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE TFF'NİN İNCELEMESİ

İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. TFF kaynaklarına göre kurum, nisan ayından itibaren yürüttüğü çalışmada hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu ve yöneticilerden oluşan yaklaşık 3 bin 700 kişi hakkında inceleme yapıyor.

Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı

Soruşturmada Spor Toto ve ilgili devlet kurumlarından hesap hareketleri, bahis siteleri abonelik kayıtları, MASAK raporları ve HTS kayıtları gibi dokümanların talep edildiği; bu verilerin analiz edilerek bahis hesaplarının varlığı, oynama sıklığı ve kazançlara ilişkin bilgilerin toplanacağı belirtildi.

KULÜP BAŞKANININ YOĞUN BAHİS KAYDI

Türkiye gazetesinin haberine göre incelemeler arasında, 15 bin 700 defa bahis oynadığı belirtilen bir kulüp başkanının kayıtları da yer alıyor.

NE OLACAK?

Yetkili kurumların ulaştığı belgelerin ve teknik incelemelerin tamamlanmasıyla gerçek şüphelilerin tespiti hedefleniyor. Savcılık ve ilgili kurumların değerlendirmelerine göre, somut delil çıkan kişiler hakkında adli süreçler başlatılacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.