Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemten 371'inin bahis hesabı bulunduğunu; bunların 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Sınıflandırma detaylarına göre üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94 olmak üzere farklı gruplarda bahis kayıtları bulunduğu ifade edildi.

HACIOSMANOĞLU: HAKEMLER BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin 10 binin üzerinde, 42 hakemin 1.000'in üzerinde bahis oynadığı; bir hakemin ise 18 binin üzerinde bahis oynadığının tespit edildiğini söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE TFF'NİN İNCELEMESİ

İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. TFF kaynaklarına göre kurum, nisan ayından itibaren yürüttüğü çalışmada hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu ve yöneticilerden oluşan yaklaşık 3 bin 700 kişi hakkında inceleme yapıyor.

Soruşturmada Spor Toto ve ilgili devlet kurumlarından hesap hareketleri, bahis siteleri abonelik kayıtları, MASAK raporları ve HTS kayıtları gibi dokümanların talep edildiği; bu verilerin analiz edilerek bahis hesaplarının varlığı, oynama sıklığı ve kazançlara ilişkin bilgilerin toplanacağı belirtildi.

KULÜP BAŞKANININ YOĞUN BAHİS KAYDI

Türkiye gazetesinin haberine göre incelemeler arasında, 15 bin 700 defa bahis oynadığı belirtilen bir kulüp başkanının kayıtları da yer alıyor.

NE OLACAK?

Yetkili kurumların ulaştığı belgelerin ve teknik incelemelerin tamamlanmasıyla gerçek şüphelilerin tespiti hedefleniyor. Savcılık ve ilgili kurumların değerlendirmelerine göre, somut delil çıkan kişiler hakkında adli süreçler başlatılacak.