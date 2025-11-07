Bahis skandalı sonrası TFF'de deprem: 45 isim istifa etti

Türk futbolundaki bahis soruşturması sürerken, 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 futbol takımının eski sahibi ve eski dernek başkanı "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından TFF'nin iç soruşturmasında da istifalar peş peşe geldi.

NTV'de yer alan habere göre, TFF'nin iç soruşturmasında bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

BAHİS SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddiaların da bu kapsamda ele alınacağını bildirmişti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında süren bir soruşturmanın varlığına da dikkat çekilerek, "Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir" denildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini açıklayan başsavcılık, şu ifadelere de yer verdi.

"Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir"

MASAK RAPORLARI DA GELECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar ve tanık beyanları temin edilmekte olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamış ve Federasyon içinde de gerekli araştırmaların yapılacağını vurgulayarak "Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa temizleyeceğiz. Kulüplerimizi çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimiz de bütün unsurlarıyla kendilerini check etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.