Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bir bahis skandalına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis hesaplarının bulunduğunu ve bazı hakemlerin binlerce kez bahis oynadığını açıkladı.

"3700 KİŞİ İNCELENDİ"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından HT Spor canlı yayınına bağlanan gazeteci Tahir Kum, sürece ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Kum, "Futbol ailesindeki 3 bin 700 kişiyle ilgili TFF yaklaşık bir ay önce inceleme başlattı. Bunun içinde kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular ve hakemler vardı" dedi.

"KİM KAÇ KEZ BAHİS OYNAMIŞ?"

Tahir Kum, TFF'nin yasal ve uluslararası bahis şirketleriyle iş birliği yaparak ayrıntılı bir inceleme yürüttüğünü de, "TFF'nin anlaşması olduğu bir şirket, uluslararası bahis firmalarıyla ve Spor Toto Teşkilatı'na bağlı yasal şirketlerle ilgili araştırma yaptı. Futbol ailesi içinde olan kişilerle ilgili kimin bahis hesabı var, kim kaç kez bahis oynamış, bunların hepsi son bir aydır inceleniyor" ifadeleriyle anlattı.

"KULÜP BAŞKANI, MASÖR, FUTBOLCU, TEKNİK ADAMLAR!"

Yapılan incelemelerde çok çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını belirten Kum, "Bir kulüp başkanının 3.057 kez bahis oynadığı ve 476 kez kazanç sağladığı, bir masörün 2.399 kez bahis yapıp 329 defa kazandığı, bir futbolcunun 1.950 kez oynayıp 340 defa kazandığı, bir başka futbolcu ve teknik adamların ise 15.987 kez bahis oynayıp 3.138 defa kazanç elde ettiği tespit edildi" dedi.

"OLAYLARIN BAŞLADIĞI MAÇ"

Bahis iddialarının geçmişinin daha önce oynanan bir karşılaşmaya dayandığını söyleyen Kum, "Bu olaylar Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan, incelemesi ve soruşturması 1,5-2 yıl süren maçla ilgili başladı. O maçta futbolcular ve yöneticilere ciddi cezalar verildi. O dönemde futbolcu, yönetici ve başkanların yüksek oranlı bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu tablo, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun geniş çaplı bir soruşturma başlatmasına neden oldu" dedi.

"İŞİN İÇİNDE SADECE HAKEMLER YOK"

Kum, incelemenin yalnızca hakemlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Hem ulusal hem uluslararası bahis şirketlerinden alınan verilerle yapılan bu inceleme, ilk sonuçları ortaya koydu. İçinde sadece hakemler yok; başkanlar, teknik adamlar, futbolcular da bahis olayının içinde. TFF, Spor Toto Teşkilatı'na yazı yazarak müsabakalarda hakem kararları üzerinden oynanan özel bahislerin kaldırılmasını talep edecek. 'Kaç defa VAR'a gidilir, hangi oyuncu kırmızı kart görür' gibi özel bahis seçeneklerinin kaldırılması istenecek" dedi.