Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 75-65 Yenerek Durumu Eşitledi

Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 75-65 Yenerek Durumu Eşitledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 75-65 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı 2 Haziran'da Bursa'da oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 75-65'lik skorla mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem Spor

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özhoron

Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 14, Bouteille 10, Smith 11, Şehmus Hazer 6, Ponitka 9, Simonovic 6, Kenan Sipahi 6, Furkan Korkmaz 13, Odiase, Furkan Haltalı

Başantrenör: Dejan Radonjic

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 12, Trifunovic 8, Reed 15, Perez 9, Bankston 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Özgür Cengiz 1, Andzejs Pasecniks

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 11-20 (TOFAŞ lehine)

Devre: 36-38 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 53-50 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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