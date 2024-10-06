Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı 82-68 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Karşıyaka ile oynadığı maçı 82-68'lik skorla kazanarak sezona galibiyetle başlamış oldu.
Karşıyaka : 82-68
İSTANBUL, -
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat Ciner
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 14, Massinburg 21, Cavanaugh 2, Bouteille 13, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 16, Simonovic 3, Ponitka 7, Odiase 2
KARŞIYAKA: Russell 18, Webb 4, Dermott, Jefferson 6, Muhsin Yaşar 10, McCollum 8, Hakan Sayılı 3, Boutsiele 13, Kenan Sipahi 6
1'İNCİ PERİYOT: 23-18
DEVRE: 52-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-52
5 FAUL: 35.31 Muhsin Yaşar ( Karşıyaka )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Karşıyaka'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 82-68'lik skorla mücadeleyi kazandı.