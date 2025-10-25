Haberler

Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'a Mağlup Oldu

Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'a Mağlup Oldu
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Esenler Erokspor ile karşılaştı ve maçı 83-65 kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 83-65 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 9, Calep Homesley 14, Matt Mitchell 13, Trevion Williams 6, Tyler Cavanaugh 8, Hunter Hale 3, Mateusz Ponitka 8, İsmet Akpınar, Balsa Koprivica 4, Furkan Haltalı, Göktüğ Baş 3

Başantrenör: Marko Barac

Esenler Erokspor: Langston Galloway 7, Jordon Crawford 26, Egehan Arna 3, Jeremy Simmons 6, Petr Cornelie 7, Tre'Shawn Thurman 8, Jermaine Love-Roberts 9, Kevin Pangos 5, Ahmet Düverioğlu 7, Thomas Akyazılı 3, Metehan Akyel 2

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 21-13 (Esenler Erokspor lehine)

Devre: 50-29 (Esenler Erokspor lehine)

3. Periyot: 60-53 (Esenler Erokspor lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
