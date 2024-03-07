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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Porto'ya mağlup oldu

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya 90-80 yenildi. Porto'nun ev sahipliğindeki müsabakada Bahçeşehir Koleji geriye düşerek mağlup oldu. Rövanş maçı İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Portekiz ekibi Porto'ya 90-80 yenildi.

Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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