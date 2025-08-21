Bahçeşehir Koleji Başkanı Yücel'den Basketbol Camiasına Fair Play Çağrısı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kuralarının çekilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, basketbol camiasına seslendi, "Gelin bu yıl basketbolun fair play ruhunu futbola örnek gösterelim" dedi.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu kura çekimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk hafta Galatasaray ile karşılaşacakları maçın kulüp adına motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yücel, "Yeni sezon kuralarının çekilmesiyle beraber artık heyecan resmi olarak başladı. Bu sezonun ilk maçında Galatasaray gibi köklü ve güçlü bir rakiple karşılaşacak olmak bizler için ayrı bir motivasyon ve heyecan kaynağı. Bu yıl sahadaki rekabetin yanı sıra dostluk ve fair play ruhunun da en güzel şekilde yaşanacağına inanıyorum. Her ne kadar çoğu kez basketbol gündemi futbolun gerisinde kalsa da parkede de zaman zaman istenmeyen olaylara şahit oluyoruz. Buradan bu vesileyle tüm basketbol camiasına seslenmek istiyorum. Gelin bu sene fair play ruhumuz futbola örnek olsun. Kavgalarımız değil vereceğimiz birlik beraberlik fotoğrafları haber olsun. Bahçeşehir ailesi olarak yeni sezona sporun birleştirici gücüne inanıyor, mücadele edecek tüm takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir yıl olsun" diye konuştu.