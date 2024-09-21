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Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker'i 3-2 Yenerek Galip Geldi

Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker'i 3-2 Yenerek Galip Geldi
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Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ikinci maçında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma 137 dakika sürdü ve sonuçta Bahçelievler Belediyespor grup maçlarına önemli bir galibiyetle devam etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Shemanova, Meryem Boz, Ceren Nur Domaç)

Nilüfer Belediyesi Eker: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan, Gizem Türegün, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 22-25, 21-25, 25-21, 25-14, 15-12

Süre: 137 dakika (30, 31, 30, 23, 23)

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ikinci maçında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker'i 3-2 yendi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un çıkma şansının kalmadığı grubun son karşılaşması yarın saat 18.00'de Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor arasında oynanacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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